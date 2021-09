Red Bull Salzburg verliert Mërgim Berisha und kassiert fünf Millionen Euro

Mërgim Berisha verlässt Fußballmeister Red Bull Salzburg. Der Angreifer wechselt in die Türkei zum Topclub Fenerbahçe Istanbul.

Am vergangenen Montag hatte es noch ganz danach ausgesehen, als würde Mërgim Berisha seinen Vertrag, der 2022 ausläuft, bei Red Bull Salzburg erfüllen. Seit Donnerstag ist aber klar, dass der torgefährliche Angreifer in Salzburg keine Zukunft mehr hat. Da in der Türkei, im Gegensatz zu den meisten europäischen Topligen (Transferschluss am 31. August), die Sommertransferzeit erst am 8. September zu Ende geht, ging für Berisha sein Wechselwunsch doch noch in Erfüllung. Der 23-jährige deutsche Unter-21-Europameister absolvierte am Donnerstag die letzten ...