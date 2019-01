Red Bull Salzburg verliert Topspieler, ist aber zuversichtlich:"Können Abgang von Haidara verkraften"

Beim Family Day stand für Salzburg noch der Spaß im Vordergrund. Sportdirektor Christoph Freund dachte auch schon an die Zukunft.

Heute, Montag, startet bei Fußballmeister Red Bull Salzburg der freie Ticketverkauf für das Heimspiel gegen Brügge. Am 21. Februar treffen die Salzburger im Rückspiel des Sechzehntelfinales der Europa League auf den belgischen Spitzenclub. Bevor es für die Truppe von Trainer Marco Rose in die heiße Phase der Vorbereitung geht, haben Zlatko Junuzovic und Co. beim traditionellen Family Day in Obertauern bei viel Spaß im Schnee noch einmal die Akkus aufgeladen. Und sich für die kommenden großen Aufgaben eingeschworen. Nach einem freien Sonntag beginnen heute die intensiven Trainingswochen vor dem Saisonstart mit dem Hinspiel in Brügge am 14. Februar. Morgen, Dienstag, testen die Bullen noch in der Akademie in Liefering gegen Blau Weiß Linz (15), ehe vom 24. Jänner bis 2. Februar das Trainingslager in Lagos (Portugal) aufgeschlagen wird. Dort gilt es für Marco Rose auch darum, einen Nachfolger für den in der Winterübertrittszeit zu Leipzig gewechselten Amadou Haidara zu finden.