Für Red Bull Salzburg zählen nur Titel. Daher schickt Trainer Jesse Marsch im Cup gegen Rapid wieder seine Topelf auf das Feld - mit Torjäger Erling Haaland. Dem der Club eine Interview-Sperre verpasste.

Acht Champions-League-Helden fehlten am vergangenen Sonntag gegen den LASK in der Startelf von Red Bull Salzburg. Darunter befand sich auch Fußballwunderkind Erling Haaland, der zum Start der Champions League mit drei Toren gegen Genk die Fußballwelt in Staunen versetzt hatte. ...