Red Bull Salzburg verschärft die Kontrollen: Coronatests prägen den Alltag der Bullen

Vor dem Spiel in Ried wurden die Profis der Bullen innerhalb von drei Tagen gleich zwei Mal auf SARS-CoV-2 getestet. Salzburg-Angreifer Sékou Koïta verliert nicht den Fokus auf das Wesentliche.

Mittlerweile haben sich die Fußballprofis von Red Bull Salzburg schon daran gewöhnt, dass die Coronatests zu ihrem Alltag gehören. Seit vergangenem Samstag wurden die Bullen gleich vier Mal getestet. Das Abschlusstraining am Freitag vor der Partie am Samstag in Ried begann erst, nachdem alle Testergebnisse festgestanden waren. Covid-19-Fall gab es keinen im Team des Meisters.

Am Mittwoch nach der Rückkehr aus Tel Aviv mussten alle Salzburger einen Coronatest absolvieren und es gab ein erleichtertes Durchatmen - alle gesund. ...