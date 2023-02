Red Bull Salzburg verteidigt den riskanten Weg

Red Bull Salzburg feierte große Erfolge, weil die Club-Philosophie richtig war. Nur weil der Weg mit jungen Spielern eingeschlagen wurde, lieferten die Bullen auch international positive Schlagzeilen.

In den vergangenen vier Europacup-Duellen kassierte Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg drei bittere Niederlagen. Und der Heimsieg gegen AS Rom war letztendlich ohne Bedeutung. Gegen Chelsea London und den AC Milan verspielten die Bullen in der Champions League 2022 den zuvor noch möglichen Aufstieg. Gegen die Römer reichte ein 1:0 aus dem Hinspiel nicht. Realistisch gesehen konnte auch nicht erwartet werden, dass die Salzburger gegen diese drei europäischen Spitzenmannschaften ihr Spiel durchziehen können. Fußballwunder gibt es eben höchst selten. Auf ...