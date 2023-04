Red Bull Salzburg verteidigte die blütenweiße Weste

Tabellenführer Red Bull Salzburg und Verfolger Sturm Graz siegten zum Auftakt der Meistergruppe. Titelkampf wird nur ein Fall für zwei.

Schon nach der ersten Runde der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga scheint klar, dass nur Sturm Graz Tabellenführer Red Bull Salzburg daran hindern kann, den zehnten Meistertitel in Serie zu feiern. Während die Bullen in Klagenfurt die Pflicht erfüllten, zeigte Sturm Graz beim 3:1 gegen Rekordmeister Rapid eine Leistung, die das Selbstvertrauen der Steirer noch einmal steigern sollte.

Die Niederlage von Rapid und das Unentschieden im Spiel Austria Wien gegen LASK spielten den beiden österreichischen Topclubs in die Karten. Die drittplatzierten Linzer weisen schon zehn Punkte Rückstand auf die Salzburger auf. Das ist in den ausstehenden neun Runden kaum zu egalisieren. "Es war enorm wichtig, mit einem Sieg zu starten. Jetzt können wir in den beiden kommenden Heimspielen gegen Austria Wien und den LASK nachlegen. Dann sind wir auf einem guten Weg", sagte Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer. Auf die Grazer wartet von der Papierform her gesehen eine schwierigere Aufgabe. Der Tabellenzweite muss beim LASK und in Klagenfurt antreten. "Wir haben eine ganz gute Auslosung erwischt, die müssen wir aber auch nützen", betonte Ulmer. Die Salzburger gewannen in Klagenfurt auch das fünfte Startspiel in der Meistergruppe nach der Ligareform und verteidigten damit ihre blütenweiße Weste. Der Außenseiter bot zwar eine brave Leistung, aber eine brave Leistung reicht gegen eine Salzburger Truppe, die nur durchschnittlich agierte, eben nicht, um zu punkten. "Wir haben keine echte Torchance zugelassen und souverän die Pflicht erfüllt", erklärte Ulmer nach dem elften Auswärtssieg in Folge. Und die Bullen schlugen entscheidend zu, als die Klagenfurter ihre beste Phase im Spiel hatten. Das beweist, wie viel Qualität und individuelle Klasse im Team des Serienmeisters noch immer steckt. "Grundsätzlich haben wir die Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben, erfüllt. Gerade in der Anfangsphase haben wir einen richtig guten Fußball gespielt. Danach haben wir ein bisschen nachgelassen, dann aber wieder nachgelegt", betonte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle.

Fußball ist vor allem ein Ergebnissport, es ist nicht immer nötig, zu glänzen. Und Salzburg fehlen im Vergleich zu den vergangenen Jahren vielleicht auch jene Topspieler, die zu Siegen auch ein Spektakel bieten können.