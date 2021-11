Red Bull Salzburg: Vom neuen Umgang mit der Niederlage

Red Bull Salzburg hat im 22. Pflichtspiel der Saison erstmals verloren. Nach dem 1:2 gegen Wolfsburg gab es Selbstkritik von den Spielern - und einen scheinbar zufriedenen Trainer.

Die Spieler von Red Bull Salzburg schlichen mit viel Unbehagen in die Katakomben der knallgrün erleuchteten Volkswagen-Arena. Die 1:2-Pleite am Dienstagabend gegen den VfL Wolfsburg war nicht nur die erste Pflichtspielniederlage in der laufenden Saison, sie war auch besonders bitter. Denn anstatt am vierten Spieltag der Champions League eine Achtelfinal-Aufstiegsparty zu feiern, musste man das Verlieren "neu" lernen.

Der Umgang mit der Niederlage fiel dabei unerwartet unterschiedlich aus: Während die Profis selbst mit ihrer Leistung haderten und ihre ...