Red Bull Salzburg vor dem großen Coup: Matthias Jaissle warnt vor gefährlicherem Gegner

800 Fans begleiten die Bullen und Trainer Matthias Jaissle zum ersten Matchball. Der Salzburg-Coach erwartet Wolfsburg mit Rückenwind.

Die ersten drei Runden in der Gruppenphase der Champions League sind für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg nach Wunsch verlaufen. Nach zwei Siegen und einem Remis könnten die Bullen bereits am Dienstag in Wolfsburg den ersten Matchball verwerten. Mit einem Sieg gegen die Deutschen wäre der Einzug in das Achtelfinale perfekt. Aber es heißt höllisch aufpassen, denn Wolfsburg geht mit einem neuen Trainer in die Partie, will die letzte Chance, doch noch um den Aufstieg mitmischen zu können, nutzen.

