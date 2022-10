Red Bull Salzburg vor der Champions League: Freund betont: "Wir haben eine sehr hohe Flughöhe erreicht"

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund erklärt die Ausgangslage vor den Spielen gegen Zagreb.

Die beiden kleinen Ausrutscher in der Fußball-Bundesliga bei den zwei 1:1 in den Heimspielen gegen Rapid und den LASK kann Red Bull Salzburg am Mittwoch wieder vergessen machen. In der dritten Runde der Champions League sind die Salzburger gegen Dinamo Zagreb in der Red-Bull-Arena erstmals in dieser Saison der Königsklasse nicht in der Rolle des krassen Außenseiters. Und wer gegen den AC Milan und Chelsea London ein Remis holen kann, der sollte auch stark genug sein, um gegen den kroatischen ...