Red Bull Salzburg vor der Champions League: Junior Adamu steht vor einem speziellen Spiel

Wer stürmt bei Fußballmeister Red Bull Salzburg am Dienstag in der Champions League gegen Chelsea? Junior Adamu kommt immer besser in Schwung und will sich am Samstag gegen Sturm Graz das Ticket für die Startelf gegen die Londoner sichern.

SN/GEPA pictures Salzburg-Stürmer Junior Adamu kommt immer besser in Schwung.