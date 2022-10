Red Bull Salzburg vor der Champions League: Mit Monstergrätsche Platz eins gerettet

Strahinja Pavlovic ist bereit für einen großen Kampf am Dienstag gegen Chelsea. Der Abwehrspieler der Bullen wird für den Serienmeister immer wichtiger.

Einen Vorgeschmack dessen, was Fußballmeister Red Bull Salzburg am Dienstag in der Champions League gegen Chelsea erwartet, bekam die Truppe von Trainer Matthias Jaissle gegen Sturm Graz zu spüren. Beim Kampf um die Tabellenspitze krachten zwei Teams aufeinander, die mit hoher Intensität meist Fußball arbeiteten. Am Dienstag gegen den englischen Topclub Chelsea, der am Samstag gegen Manchester United 1:1 spielte, wird es mit Sicherheit noch intensiver werden. Da werden die Bullen mehrere solche Leistungen benötigen, wie jenen Auftritt, den Innenverteidiger Strahinja Pavlović gegen die Steirer zeigte. Der Mann des Spiels rettete mit einer Monstergrätsche gegen den vor dem leeren Tor einschussbereiten William Boeving nicht nur die Tabellenführung, sondern der Serbe setzte auch in der Offensive Akzente. Dass er wegen einer vermeintlichen "Schwalbe" unverständlicherweise mit Gelb-Rot vom Platz flog, trübte seine Leistung nicht. Pavlović entwickelt sich immer mehr zum Abwehrchef, wirkte präsent und kompromisslos. Solche Typen sind jetzt gegen Chelsea und in einer Woche gegen Milan gefragt. Beim 0:0 gegen Sturm gab es wenige Großchancen. Jaissle betonte daher: "Es war ein brutales Kampfspiel, beide Seiten haben extreme Intensität auf den Platz gebracht, deswegen blieben vielleicht die ganz großen Torchancen aus."