Red Bull Salzburg vor harten Wochen: Wöber zeigt sich von den Diskussionen genervt

In den Spielen der Champions League benötigt Red Bull Salzburg Maximilian Wöber als Abwehrchef und Andreas Ulmer als Antreiber.

Die internationalen Fußballfestspiele beginnen für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Dienstag. In der ersten Runde der Gruppenphase in der Champions League gastiert der italienische Meister AC Milan in der Red-Bull-Arena. 29.500 Zuschauerinnen und Zuschauer werden für beste Stimmung sorgen. Etwas weniger Fans wird am Samstag der Liga-Alltag gegen die WSG Tirol ins Stadion in Kleßheim locken. Aber dennoch wollen die Bullen auch bei der Generalprobe vor dem Spiel gegen Milan glänzen. So betonte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle: "Ein voller Erfolg ...