Red Bull Salzburg vor Transfercoup: Toptalent aus Chile wäre ein Schnäppchen

Während es beim Transfer von Mo Camara weiter keine Einigung gab, hat Red Bull Salzburg das Toptalent aus Chile auf der Liste.

Der Sportdirektor von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, Christoph Freund, hatte schon am vergangenen Montag im Gespräch mit den SN seine Zweifel geäußert, ob Leeds United Mo Camara wirklich verpflichten will. Am Dienstag meldeten die Engländer dann die Verpflichtung von Tyler Adams von RB Leipzig für das defensive Mittelfeld. Damit war auch klar, dass Camara von Salzburg nicht zur Truppe von Trainer Jesse Marsch wechseln wird. Adams ist mit einer Transfersumme von kolportierten 23 Millionen Euro auch um einiges günstiger ...