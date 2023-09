Red Bull Salzburg ließ zwei Weltmeister alt aussehen: Wie Trainer Gerhard Struber den Coup feierte

Plus

Plus

Plus

Serienmeister Red Bull Salzburg hat in Lissabon gezeigt, dass die Elf auch in der Champions League jeden Gegner ärgern kann. Der Aufstieg in das Achtelfinale ist nicht mehr unrealistisch.

BILD: SN/APA/EVA MANHART Salzburg-Trainer Gerhard Struber hat die Erwartungen mehr als erfüllt.