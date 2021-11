Red Bull Salzburg wieder im Verletzungsschock: Toptalent fällt lange aus

Das Verletzungspech bleibt Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg weiter treu. Die Bullen haben den nächsten längerfristigen Ausfall zu verkraften. Und wieder erwischte es einen Innenverteidiger.

Seine erste Einberufung in das Fußball-Nationalteam der Schweiz hat Bryan Okoh teuer bezahlt. Der Verteidiger von Red Bull Salzburg hat sich beim Training mit der Schweizer A-Nationalmannschaft nach dem Spiel am vergangenen Freitag in der WM-Qualifikation gegen Italien einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Nicht nur der 18-jährige Innenverteidiger, der als eines der größten Talente im europäischen Fußball gilt, zeigte sich geschockt. Auch Salzburg-Trainer Matthias Jaissle musste die Nachricht erst einmal verarbeiten. Denn Okoh war auf dem besten Weg, sich ...