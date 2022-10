Red Bull Salzburg will Revanche: Für den Clásico gibt es keine Karten mehr

Die Salzburger haben das erste Saisonspiel gegen Sturm Graz verloren. Am Samstag will die Truppe von Trainer Jaissle wieder für klare Verhältnisse sorgen. Fast 20.000 Fans werden erwartet. Damit ist der geöffnete Unterrang der Red-Bull-Arena ausverkauft.

Bayern München gegen Dortmund wird in Deutschland als der Clásico bezeichnet, Real Madrid gegen den FC Barcelona ist die Mutter aller Clásicos. In Österreich trifft diese Bezeichnung auf die Partie Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz zu. Das österreichische Topduell findet am Samstag in der Red-Bull-Arena statt. Die zwei besten Mannschaften Österreichs kämpfen dabei vor fast 20.000 Zuschauern auch um die Tabellenführung. Beide Teams gehen mit breiter Brust in die Partie. Im Cup-Achtelfinale siegte die Truppe von Trainer Matthias Jaissle ...