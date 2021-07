Red Bull Salzburg wird auch diesen Neuaufbau verkraften

Die letzte Phase in der Vorbereitung hat für die Bullen begonnen. Am Freitag in Graz gegen Sturm wird sich zeigen, ob Österreichs Meister die Hausaufgaben positiv erledigt hat. Die SN beantworten fünf entscheidende Fragen.

SN/GEPA pictures Routinier Zlatko Junuzovic führt Red Bull Salzburg in die neue Saison.