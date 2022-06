Red Bull Salzburg wird mit Weltrekordler Nicolas Seiwald das große Geschäft machen

Noch steht Dauerbrenner Nicolas Seiwald bei Fußballmeister Red Bull Salzburg unter Vertrag. Aber es ist bereits jetzt sicher, dass die Bullen bei einem Transfer über 20 Millionen Euro kassieren werden.

Die überaus lange Saison hinterlässt auch bei den Profis im österreichischen Nationalteam Spuren. Es stellt sich auch die Frage, wie sinnvoll es ist, nach Ende der Clubbewerbe noch vier Spiele in der Nations League in kürzester Zeit anzusetzen. Die Belastungen für die Spieler werden immer höher, und es ist kein Wunder, dass viele Nationen die Partien in der Nations League nur als Pflichtübungen ansehen und dann auch ihre Stars schonen. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick muss in Dänemark auch auf Maximilian ...