Red Bull Salzburg: Youth-League-Traum platzt in Madrid

Schlechter Start in die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit war noch nicht einmal eine Minute alt, als die Madrilenen den Ausgleich bejubeln konnten. Salzburg-Goalie Jonas Krumrey wehrte einen Flachschuss nur kurz ab, Pol Fortuny stellte aus wenigen Metern auf 1:1. Dass die Jungbullen den Start in den zweiten Durchgang komplett verschlafen haben, war wenige Augenblicke später zu sehen. Nach einer Flanke lenkte Krumrey einen Kopfball von seinem Abwehrchef Lukas Wallner an die Latte, der Abpraller landete erneut am Torgebälk. Danach bekam die Ingolitsch-Elf das Spiel wieder besser in den Griff, musste nach rund einer Stunde aber trotzdem den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Krumrey, der zuvor noch stark parieren konnte, patzte nach einem Eckball, Jacobo Naveros stellte ohne Mühe auf 2:1 für die jungen Spanier (63.).

Crescenti nützte Topchance nicht

Nur wenige Minuten später blieb den Mozartstädtern der Torschrei im Hals stecken: Nach einer scharfen Konate-Hereingabe brachte Joker Federico Crescenti den Ball aus wenigen Metern nicht im leeren Tor unter. In der Schlussphase setzten die Salzburger alles auf eine Karte, eine ähnliche Aufholjagd, wie vor wenigen Wochen in Bern, blieb aber aus . In der Nachspielzeit entschied Iker Bravo, der einen Freistoß aus 25 Metern ins Kreuzeck zimmerte (93.), das Duell. Während für die Ingolitsch-Elf die internationale Reise somit beendet ist, trifft die U19 von Real Madrid im Viertelfinale auf den Sieger des Duells FC Barcelona gegen AZ Alkmaar.