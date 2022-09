Red Bull Salzburg zahlte 13 Millionen: Jetzt startet Lucas Gourna-Douath endlich durch

Man muss in den Liga-Geschichtsbüchern lange zurückblättern, um einen Trainer zu finden, der so oft ohne Gegentor blieb wie Matthias Jaissle. Lucas Gourna-Douath soll Salzburgs Defensive weiter stabilisieren.

Seit Matthias Jaissle als Cheftrainer bei Fußballmeister Red Bull Salzburg arbeitet, haben sich die Bullen vor allem in einem Punkt stark verbessert: Die Defensive agiert weit stabiler, kompakter als in den Jahren zuvor, als es kaum Partien gab, in denen die Salzburger ohne Gegentreffer geblieben sind. Dieses Manko gehört der Vergangenheit an. In seinen ersten 40 Spielen in der Admiral-Bundesliga blieb Jaissle mit den Bullen in 22 Partien ohne Gegentor. Das gelang in der Bundesliga-Geschichte zuvor nur Trainer Vlatko Marković ...