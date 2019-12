Die Profis von Red Bull Salzburg laufen mehr als ihre Gegner. Nicht nur deshalb ist Sportdirektor Christoph Freund optimistisch, dass seine Truppe gegen Liverpool ein Spektakel zeigen wird.

Nach einem freien Tag startete für Österreichs Fußballmeister am Mittwoch die Vorbereitung auf DAS Spiel der Vereinsgeschichte am kommenden Dienstag (18.55 Uhr) gegen Liverpool. Bevor es in der letzten Runde der Gruppenphase der Champions League gegen den Titelverteidiger aus England ...