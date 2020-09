Red Bull Salzburg zieht in die Champions League ein: 3:1 gegen Maccabi Tel Aviv

Österreichs Fußball-Serienmeister ist wieder in der Königsklasse vertreten. Im Play-off-Rückspiel der Qualifikation zur Champions League siegten die Bullen mit 3:1 gegen Maccabi Tel Aviv. Bereits das Auswärtsspiel hatte einen 2:1-Erfolg für Jesse Marschs Truppe gebracht.

Gegen das wegen vieler Corona-Fälle stark geschwächte Team aus Israel reichte eine durchschnittliche Leistung. Nach Patson Dakas Führungstor (16.) kamen die Gäste durch Karzev überraschend zum Ausgleich. Die klare Überlegenheit von Salzburg wurde erst in der Nachspielzeit in ein Tor umgemünzt, Szoboszlai stellte per Elfer auf 2:1. Daka traf mit seinem zweiten Tor per Kopf zum 3:1 (68.), sonst passierte nach Seitenwechsel in diesem Geisterspiel in der Red Bull Arena nicht mehr viel. Die zweite Teilnahme an der Gruppenphase der Fußball-Champions-League ist damit fix, die Auslosung erfolgt am Donnerstag (18 Uhr).



