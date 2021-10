Red Bull Salzburg zieht souverän in nächste Runde im ÖFB-Cup ein

Die Bullen siegten in St. Pölten mit 3:0.

Salzburg zog beim 3:0 in St. Pölten glanzlos in die nächste Runde ein. Premierentorschütze Daouda Guindo, dessen Ball von der Grundlinie zum perfekten Heber wurde (30.), Junior Adamu (73./Flachschuss) und Ramus Kristensen nach einer Ecke per Kopf (91.) trafen für den Titelverteidiger. Die Bullen bekundeten gegen den Bundesliga-Absteiger mehr Mühe als gedacht, erledigten die Pflichtaufgabe aber so, dass auch Kräfte für die anstehenden Aufgaben geschont werden konnten. "Dass nicht alles in Perfektion läuft, ist klar, nachdem wir die Rotationsmaschine richtig angekurbelt haben", sagte Trainer Matthias Jaissle angesichts von sieben Veränderungen im Vergleich zum Liga-Wochenende.