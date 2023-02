Red Bull Salzburg zu "Null" in Rom? Es wäre keine Überraschung

Dass es nicht einfach ist, nach einem internationalen Fußball-Highlight, wie der Partie am vergangenen Donnerstag gegen den AS Rom sich wieder auf den Alltag zu fokussieren, ist verständlich. Gegen die Italiener spielte Red Bull Salzburg noch vor fast 30.000 Zuschauern. Ins Tivoli-Stadion in Innsbruck kamen am Sonntag gerade einmal 5000 Fans. Aber der Serienmeister ließ sich auch nicht wirklich aus dem Konzept bringen. Die zweite Garnitur der Bullen, die diesen Namen nicht verdient, weil diese Profis viel Qualität mitbringen, erfüllte ...