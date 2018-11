Red Bull Salzburgs Munas Dabbur ist bester Torschütze in der Europa League

Salzburgs Angreifer Munas Dabbur ist Führender der Europa-League-Torschützenliste.

Dass Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg nach drei Spieltagen in der Gruppenphase der UEFA Europa League mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze steht, das haben die Bullen insbesondere Munas Dabbur zu verdanken. Der Israeli erzielte in drei Spielen nicht weniger als fünf Tore - eins beim 3:2 im Red-Bull-Duell gegen Leipzig sowie jeweils einen Doppelpack beim 3:1 gegen Celtic Glasgow bzw. beim 3:0 gegen Rosenborg Trondheim. Dabbur ist damit überlegener Führender der Europa-League-Torschützenliste, vor Kapazundern wie Milans Stürmer-Juwel Patrick Cutrone, Leverkusens Supertalent Kai Havertz oder Chelseas Mittelfeldstar Ruben Loftus-Cheek, die allesamt drei Treffer auf dem Konto haben.