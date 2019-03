Einst verstoßen, jetzt begehrt: Andreas Herzog versucht für Munas Dabbur eine Wohlfühloase zu schaffen. Denn dann ist er besonders gefährlich.

Was passiert, wenn sich Munas Dabbur in seinem Umfeld nicht wohlfühlt, hat Red Bull Salzburg nach seinem Transfer 2016 leidvoll erfahren müssen. Der israelische Stürmer, der als Torschützenkönig der Schweizer Super League nach Salzburg gekommen war, erzielte in einem halben ...