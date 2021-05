Referee-Entscheidungen erhitzen die Trainer: Auch Red Bull Salzburg hätte jammern können

Es ist gut, dass ab der nächsten Saison in Österreich in der Fußball-Bundesliga der Video Assistent Referee zum Einsatz kommt. Am vergangenen Sonntag gab es in drei Spielen gleich fünf fragwürdige Entscheidungen, ob Elfmeter gepfiffen werden muss oder nicht.

SN/GEPA pictures Bei der Attacke von Salzburgs Wöber an Sturms Yeboah hätte es auch Elfer geben können, wenn nicht müssen.