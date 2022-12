Reichsbürger-Razzia: Vater von David Alabas Freundin verhaftet

Laut "Bild"-Zeitung wurde der Vater von David Alabas Freundin bei der Reichsbürger-Razzia in Kitzbühel verhaftet.

Die Bundesanwaltschaft in Deutschland hatte am Mittwoch bei einem der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte. Bei den drei anderen geht es um Unterstützung.

Vater von Alabas Freundin unter den Verschwörern

Wie die "Bild"-Zeitung nun enthüllte, ist unter den Reichsbürger-Verschwörern auch der Vater der Freundin des Real-Madrid-Stars und österreichischen Nationalspielers David Alaba. Der 62-jährige Starkoch steht im Verdacht, sich mehrmals mit Unterstützern einer vermeintlichen rechtsterroristischen Vereinigung getroffen zu haben.