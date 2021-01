Reif für die Insel? West Ham soll Interesse an Bullen-Stürmer zeigen

Der englische "Mirror" berichtet von einem möglichen Wechsel Patson Dakas noch in diesem Transferfenster.

Wieder wird Patson Daka mit einem Premier-League-Club aus London in Verbindung gebracht: Nachdem zuletzt über ein Interesse von Arsenal am 22-jährigen Topstürmer von Red Bull Salzburg spekuliert worden war, hat laut einem Bericht des "Mirror" nun West Ham United einen Daka-Transfer noch in diesem Winter ins Auge gefasst. Die "Hammers" suchen Ersatz für den zu Ajax Amsterdam abgewanderten Sébastien Haller. Pikant: Dakas Berater ist der frühere West-Ham-Stürmer Freddie Kanouté.

Die Premier League gilt schon lange als das erklärte Ziel von Daka, der in dieser Saison in 14 Pflichtspielen zehn Tore für die Salzburger erzielt hat. "eine Brüder wie Aubameyang, Mané und Salah haben mir den Traum gegeben, dass ich es auch in der Premier League schaffen kann", sagte Daka unlängst in einem BBC-Interview.

Quelle: SN