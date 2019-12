Rekordsieger Real Madrid im CL-Achtelfinale gegen ManCity

Rerkord-Titelträger Real Madrid bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Champions-League mit Englands Meister Manchester City zu tun. Vorjahressieger Liverpool trifft auf Atletico Madrid, David Alaba und der FC Bayern messen sich in den Spielen im Februar bzw. März mit Chelsea. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Real bekam mit Manchester City einen unangenehmen Gegner zugelost

Die Österreicher-"Filiale" Leipzig mit Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Hannes Wolf und Stefan Ilsanker wurde Tottenham zugelost. Weitere Duelle sind Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain, Napoli - FC Barcelona, Lyon - Juventus Turin und Atalanta - FC Valencia. Quelle: APA

