Respekt vor Red Bull Salzburg ist groß, Bayerns Angst vor einer Blamage größer

Bayern München steht gegen Red Bull Salzburg im Achtelfinale der Champions League vor einem enormen Leistungsdruck. Das bestätigte auch Leistungsträger Thomas Müller.

Die Bayern sind spätestens nach dem 1:1 im Hinspiel im Achtelfinale der Champions League vor Red Bull Salzburg gewarnt. Daher werden vor dem Rückspiel am Dienstag auch alle nur möglichen Kräfte mobilisiert. So steht Nationaltorhüter Manuel Neuer nach seiner Knieoperation vor knapp vier Wochen völlig überraschend schon vor seinem Comeback. Am Samstag gegen Leverkusen wird der Welttorhüter noch geschont, gegen die Truppe von Matthias Jaissle soll er aber zwischen den Pfosten stehen. Neuers Rückkehr erhöht die Stärke der Münchner sicher ...