"Richtiger Brocken" - Salzburg im Achtelfinale gegen Napoli

Für einen weiteren Erfolgslauf in der Fußball-Europa-League muss Red Bull Salzburg einen enorm großen Brocken aus dem Weg räumen. Die Salzburger treffen im Achtelfinale auf den italienischen Vizemeister SSC Napoli. Das ergab die Auslosung Freitagmittag in Nyon. Österreichs Meister trägt das Hinspiel am 7. März (21.00 Uhr) zuerst auswärts aus. Das Rückspiel in Salzburg folgt am 14. März (18.55).

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Die Salzburger treten gegen Napoli am 7. März auswärts an