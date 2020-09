Auf den TSV Hartberg wartet am Donnerstag (20.00 Uhr/live ORF Sport +) ein Spiel, das in die Club-Geschichte eingehen wird. Die Steirer treffen in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League auswärts auf den polnischen Club Piast Gliwice und bestreiten damit ihr erstes Europacup-Match. "Die Vorfreude ist riesig", sagte Trainer Markus Schopp.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Trainer Markus Schopp sieht die Steirer in der Außenseiterrolle