Der deutsche Fußball-Bundesligist Hoffenheim hat Offensivspieler Robert Zulj für eine Saison an den Zweitligisten Union Berlin verliehen. Dies gaben die Hoffenheimer am Mittwoch bekannt. Der Oberösterreicher kam in der vergangenen Saison auch verletzungsbedingt nur zu fünf Einsätzen in der Bundesliga. Zulj spielt seit 2017 für Hoffenheim.

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Offensivspieler Zulj für eine Saison an Union Berlin verliehen