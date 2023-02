Rom hofft gegen Red Bull Salzburg auf "Maskenmann" Tammy Abraham

Eine ruhige Vorbereitung auf das Rückspiel gegen Red Bull Salzburg war bei AS Rom in den vergangenen Tagen nicht möglich. Nachdem Kapitän Lorenzo Pellegrini und Paulo Dybala bereits vor dem Ligaspiel gegen Hellas Verona w.o. geben mussten, zog sich mit Tammy Abraham auch der dritte offensive Leistungsträger beim 1:0-Sieg am Sonntag eine Verletzung zu. Bei einem unglücklichen Zweikampf wurde der Stürmer von einem Mitspieler heftig am Auge getroffen und musste noch in der ersten Halbzeit mit einer blutenden Verletzung am Augenlid vom Feld.

Auch Pelligrini und Dyballa bereit für Rückspiel

Der 25-jährige Engländer musste mit mehreren Stichen genäht werden und schien für das Rückspiel gegen die Bullen fix auszufallen. Nach genaueren Untersuchungen am Montag gab es aber leichte Entwarnung, ein Einsatz scheint wieder im Bereich des Möglichen zu stehen. Laut italienischen Medienberichten haben Spezialisten am Montagnachmittag eine Maske angefertigt. Kommt es bis Donnerstag nicht zu Komplikationen, dann wird Abraham mit dem Spezialschutz auf dem Feld stehen.

Im Hinspiel war Abraham der gefährlichste Roma-Spieler, scheiterte bei einer Topchance aber am herausragenden Salzburg-Goalie Philipp Köhn. Auch wenn der Torjäger in dieser Saison von seinen sieben Treffern erst eines im heimischen Stadio Olimpico erzielen konnte, müssen Oumar Solet und Bernardo, der höchstwahrscheinlich den gesperrten Strahinja Pavlović in der Innenverteidigung ersetzen wird, vor allem bei hohen Bällen gegen 1,94-Meter-Hünen hellwach sein. Startrainer José Mourinho wird am Donnerstag wohl auch auf seine zwei weiteren Offensivstars setzen können. Pellegrini und Dybala trainieren schon wieder und scheinen voll einsatzfähig zu sein.

Solet hofft auf mehr Räume für die Offensive

Bei den Salzburg-Kickern ist die Vorfreude auf das Europacuphighlight groß. "Wir wollen das Hinspiel völlig aus unserem Kopf bekommen, denken gar nicht an das 1:0 von Salzburg oder an irgendeinen Vorsprung. Auf das wohl ausverkaufte Stadion freuen wir uns, das ist für mich persönlich mehr Ansporn als Druck", erklärte Solet am Mittwoch. Der Innenverteidiger glaubt, dass die Bullenoffensive, die im Hinspiel blass geblieben ist, auswärts mehr Platz zur Entfaltung bekommen wird: "Es wäre nicht überraschend, wenn wir diesmal ein wenig mehr Raum für unsere Angriffe bekommen. Das gilt es zu nutzen und zudem defensiv möglichst wenige Fehler zu machen."