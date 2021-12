Roma-Coach Mourinho buhlt um Grillitsch

Roma-Starcoach Jose Mourinho will die Winterpause zur Aufstockung seines Kaders nutzen und denkt dabei offenbar auch an ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch. Romas Sportdirektor Tiago Pinto führe derzeit Gespräche mit Grillitschs Club TSG Hoffenheim, um zu einem Leihvertrag zu gelangen, berichtete die Sportgazette "Corriere dello Sport" am Montag.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER/EXPA/DO Spielt Grillitsch schon bald unter Mourinho?