Ronaldinho feiert runden Geburtstag im Gefängnis

Mit einem Churrasco, einem typisch brasilianischen Grillfest, mit seinen Mitgefangenen wollte der ehemalige Fußballstar Ronaldinho am Samstag seinen 40. Geburtstag im Gefängnis in Paraguay begehen. Das berichtete "ESPN Brasil" unter Berufung auf einen Direktor der Haftanstalt in der Hauptstadt Asunción.

SN/apa (afp) Seit zwei Wochen befindet sich Ronaldinho, der mit Brasilien 2002 Fußball-Weltmeister wurde, in Paraguay in Haft.