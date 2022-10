Ronaldo darf Manchester United im Winter verlassen

Cristiano Ronaldo könnte Manchester United in der Winterpause verlassen. Wie die englische Zeitung "Telegraph" am Dienstag berichtet, halten der Club und Trainer Erik ten Hag nicht am portugiesischen Superstar und Champions-League-Rekordtorschützen fest, falls ein anderer Verein ein gutes Angebot für den 37-Jährigen vorlegt.

SN/APA/AFP/LINDSEY PARNABY Ronaldo bei United: Keine Torgefahr auf der Bank