Ronaldo in Nations League als Joker - Haaland glänzte

Die ungewohnte Joker-Rolle von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat zum Auftakt der Nations League für Diskussionen gesorgt. Der 37-Jährige war beim 1:1 im Topspiel zwischen Spanien und Portugal am Donnerstag in Sevilla in der 62. Minute eingewechselt worden, wodurch der Ausnahmekicker im Land des Fußball-Europameisters von 2016 wieder das bestimmende Gesprächsthema war.

SN/APA/AFP/CRISTINA QUICLER Kam als Joker: Cristiano Ronaldo