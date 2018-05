Ronaldo könnte als erster Spieler fünften CL-Titel holen

Weltfußballer Cristiano Ronaldo kann am Samstag (20.45 Uhr/live ORF eins, ZDF und Sky) zum alleinigen Rekordgewinner der 1992 eingeführten Champions League aufsteigen. Bei einem Erfolg mit Real Madrid im Endspiel in Kiew gegen Liverpool hätte der Portugiese den Pokal in der Königsklasse zum fünften Mal geholt.

SN/APA (AFP/ARCHIV)/JAVIER SORIANO CR7 könnte zum alleinigen Rekordgewinner aufsteigen