Ronaldo könnte bereits Donnerstag Debüt für Al-Nassr geben

Am Sonntag wird Fußballstar Cristiano Ronaldo saudischen Medienberichten zufolge in Riad bei seinem neuen Club Al-Nassr erwartet. Er könnte er beim Spiel gegen Al-Tai am Donnerstag bereits zum Einsatz kommen. Tausende Fans lassen sich das gelb-blaue Trikot des Vereins bereits mit Ronaldos Nummer sieben bedrucken. Während eines Spiels von Al-Nassr am Samstag sangen die Fans Berichten zufolge in der siebenten Minute Ronaldos Namen, auch auf Bannern begrüßten sie den Neuzugang.

SN/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE Anstehen für Ronaldo-Shirts