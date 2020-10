Ronaldo, Messi, Neymar: Wer darf's denn sein? - Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase

Red Bull Salzburg sind in der Champions League attraktive Gegner garantiert. Mit einer Ausnahme. Gespannt blicken die Salzburger heute, Donnerstag, nach Nyon, wo um 17 Uhr die Auslosung der Champions-League-Gruppen erfolgt.

Nach einer jahrelangen Geduldsprobe steht Red Bull Salzburg zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der Champions League. Hatte man sich im Vorjahr über die UEFA-Fünfjahreswertung dank eines Bundesliga-Fixplatzes noch direkt für die Königsklasse des internationalen Fußballs qualifiziert, schalteten die Bullen diesmal Israels Meister Maccabi Tel Aviv im Play-off aus. Es ist dies die erste erfolgreiche Kampagne über den klassischen Qualifikationsweg. Nun sind wie schon 2019, als man in der Gruppenphase unter anderem auf Champions-League-Titelverteidiger Liverpool und Italiens Vizemeister ...