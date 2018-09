Ronaldo, Modric und Salah für Weltfußballer-Wahl nominiert

Die Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2018 wird zwischen Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Mohamed Salah entschieden. Das gab der Fußball-Weltverband FIFA am Montag in London bekannt. Dort wird am 24. September der Sieger gekürt. Mit einer sechsten Trophäe könnte der von Champions-League-Sieger Real Madrid zu Juventus Turin gewechselte Ronaldo zum alleinigen Rekordgewinner avancieren.

SN/APA/AFP/LINDSEY PARNABY/GABRIEL BOUYS/MARCO BERTORELLO Lionel Messi ist ausnahmsweise nicht nominiert