Ronaldo schoss 700. Tor als Profi - "Rekorde folgen mir"

Nach dem 700. Tor der Karriere als Fußball-Profi war Cristiano Ronaldo nicht zum Feiern zumute. "Es ist ein netter Moment in meiner Karriere, aber dass wir nicht gewonnen haben, bleibt ein schlechter Beigeschmack", sagte Portugals Star nach dem 1:2 in der Ukraine. Nach der Niederlage am Montagabend muss der Europameister und Nations-League-Sieger auf die EM-Teilnahme weiter warten.

SN/APA (AFP)/GENYA SAVILOV Ronaldo traf auch gegen die Ukraine