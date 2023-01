Ronaldo soll in Saudi-Arabien am 22. Jänner debütieren

Fußball-Superstar Ronaldo wird sein Debüt in Saudi-Arabien einem lokalen Medienbericht zufolge am 22. Jänner geben. Dann spielt sein neuer Verein Al-Nassr gegen Al-Ettifaq. Bis dahin muss der Portugiese zwei Spiele aussetzen, da gegen ihn Ende November in England eine Sperre verhängt worden war, die nun greift. Die erste Partie seines neuen Teams nach seiner Verpflichtung gegen Al-Ta'ee (2:0) hatte der Portugiese am Freitag auf einem Ergometer in der Kabine verfolgt.

SN/APA/Al Nassr Football Club/- Ronaldo muss noch in den Startlöchern warten