Ronaldo und Co. haben Endspiele um WM-Tickets

Cristiano Ronaldo kann am Sonntag seine fünfte Endrundenteilnahme mit Portugal fixieren. Vizeweltmeister Kroatien will die Relegation vermeiden, muss aber Russland schlagen.

Spannung bis zur letzten Minute bietet die Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Gleich in drei Europa-Gruppen wird es am Sonntag direkte Duelle um Platz eins und zwei geben - und damit um einen Fixplatz für das Turnier im nächsten Jahr. Für die zweitplatzierten Nationen bleibt die Hoffnung auf einen der drei "Restplätze", die auch Österreich via Nations League noch holen kann. Die Relegation, in der zwölf Teams dabei sind, steigt Ende März 2022 mit Halbfinale und Finale ohne Rückspiel.



Spanien oder Schweden. Die spanische Fußballnationalmannschaft hat vom Ausrutscher Schwedens profitiert und einen großen Schritt in Richtung Katar gemacht. Die Iberer setzten sich am Donnerstagabend dank eines verwandelten Strafstoßes von Pablo Sarabia (25.) mit 1:0 (1:0) in Griechenland durch. Da Schweden beim Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimović bereits zuvor mit 0:2 (0:0) in Georgien verloren hatte, kletterte Spanien in der Gruppe B auf den ersten Platz. Die Entscheidung, welche Nation sich direkt qualifizieren wird, fällt an diesem Sonntag.

Die Spanier diktierten im Athener Stadion Spyros Louis über die gesamte Spielzeit das Geschehen. Die Schweden stolperten in Batumi, wo der 20-jährige Georgier Khvicha Kvaratskhelia von Rubin Kasan mit einem Doppelpack (61., 77.) und seinen Teamtreffern Nummer vier und fünf im erst elften Länderspiel in den Mittelpunkt rückte. Am Sonntag in Sevilla reicht den Spaniern bereits ein Unentschieden für Platz eins. Schweden könnte nur mit einem Auswärtssieg noch den direkten Weg nehmen. Mit Spaniens Sieg rückte auch Österreichs Teilnahme an der Relegation näher.



Kroatien oder Russland. Trotz des 7:1-Auswärtssiegs auf Malta am Donnerstag nützt Kroatien nur ein voller Erfolg zum Abschluss gegen die Russen, will sich der Vizeweltmeister von 2018 direkt qualifizieren. Russland genügt auswärts in Split am Sonntag hingegen schon ein Remis. Die Sbornaja geigte bei ihrem 6:0-Sieg gegen Zypern in St. Petersburg erst in der zweiten Hälfte so richtig auf, wo nach der frühen Führung durch Aleksandr Erochin Fedor Smolow, Andrej Mostowoj, Aleksei Sutormin, Anton Sabolotnij und noch einmal Erochin für klare Verhältnisse sorgten. Auch Rivale Kroatien war ordentlich in Torlaune, auf Malta trugen sich Ivan Perišić (6.), der Ex-Salzburger Duje Ćaleta-Car (22.), Mario Pašalić (39.), Luka Modrić (45.+1), Lovro Majer (47., 64.) und Andrej Kramarić (53.) in die Schützenliste ein.



Portugal oder Serbien. Auch Superstar Cristiano Ronaldo muss noch um seine fünfte Teilnahme an einer WM-Endrunde bangen. Er erreichte mit Portugal in seinem 183. Länderspiel auswärts in Irland nur ein 0:0. Die Portugiesen konnten mit der Nullnummer in Irland gut leben, da sie die Partie nach einem Gelb-Rot-Ausschluss von Innenverteidiger Pepe in Unterzahl beendeten und ihnen nun ein Unentschieden zum Abschluss am Sonntag in Lissabon gegen Serbien reicht. Das erste direkte Duell hatte ein 2:2-Unentschieden gebracht, beide Teams sind punktgleich. An der Ausgangslage hätte sich auch im Falle eines Triumphs in Dublin nichts geändert. Serbien war am Donnerstag spielfrei.