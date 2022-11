Ronaldo wirft Manchester United "Verrat" vor

Manchester United-Star Cristiano Ronaldo legt im schwelenden Konflikt mit seinem Noch-Verein den vielleicht entscheidenden Schritt nach: In einem TV-Interview am Sonntag erklärte Ronaldo, man habe ihn in Old Trafford "betrogen" und dränge ihn aus der Mannschaft, vor Trainer Erik ten Hag habe er keinen Respekt. Von United gab es vorerst keine Reaktion auf Ronaldos Vorwürfe.

