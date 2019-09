Ronaldos Ziel: Ballon d'Or öfter gewinnen als Messi

Cristiano Ronaldo will im von Rekordmarken geprägten Zweikampf mit Lionel Messi als Bester der Geschichte in die Fußball-Annalen eingehen. Er wolle seine Karriere mit mehr Ehrungen für den Ballon d'Or abschließen als der Barcelona-Star, hielt der 34-Jährige in einem Interview mit dem britischen Sender ITV fest. "Ich würde es lieben, und ich denke, auch verdienen.", sagte Ronaldo.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Ronaldo auch mit 34 Jahren noch äußerst ehrgeizig