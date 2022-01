Rose in Rage: Dortmund verspielt große Titelchance

Als Trainer in Salzburg hat Marco Rose Titel und Trophäen gesammelt wie kein Zweiter - von der österreichischen Jugendliga (U16 und U18) über die UEFA Youth League (U19) bis hin zu Bundesliga und ÖFB-Cup. Nach den glorreichen Jahren mit Red Bull Salzburg folgte der rasante Traineraufstieg in Deutschland, zu gewinnen gibt es für Rose in seiner Heimat vorerst aber nichts. Mit seinem Club Borussia Dortmund scheiterte der ehemalige Bullen-Coach im Pokal-Achtelfinale überraschend an Zweitliga-Tabellenführer St. Pauli mit ÖFB-Legionär Guido Burgstaller. ...