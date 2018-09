Rose mahnt nach Sieg in Leipzig zur Demut

Die Freude über das 3:2 zum Europa-League-Auftakt bei RB Leipzig war groß. Doch Marco Rose, Trainer von Red Bull Salzburg, will am Boden bleiben: "Es ist nicht viel passiert, wir haben noch ein paar Spiele."

Fredrik Gulbrandsen rettete mit seinem Tor in der 89. Minute den verdienten Sieg gegen deutlich schwächere Leipziger. Die Gastgeber mit fünf Ex-Salzburgern in der Startelf waren nach 0:2-Rückstand noch einmal herangekommen und drückten nach dem Ausgleich sogar auf den Sieg. Die Doppel-Ferserl-Vorlage von Zlatko Junuzovic und Hannes Wolf machte Gulbrandsens Tor möglich.

Salzburg-Trainer Marco Rose sagte: "Wir wollten intensiver spielen als sie. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Wir waren das Quäntchen aufmerksamer und handlungsschneller." Mit Widerständen umzugehen, darauf sei zuvor besonderes Augenmerk gelegt worden: "Da wollten wir eine andere Körpersprache zeigen. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, was den Umgang mit solchen Situationen angeht."

Trotz aller Freude sei Demut angebracht: "Wir haben 3:2 gegen einen ambitionierten deutschen Bundesligisten gewonnen. Das ist eine sehr coole Geschichte. Ich freue mich sehr darüber, wir haben verdient gewonnen. Aber es ist noch nicht viel passiert. Wir haben noch fünf Spiele in der Europa League. Wenn wir jetzt keine Punkte mehr holen, wird es schwer." Schon am Sonntag im Spitzenspiel gegen Rapid, den zweiten Europa-League-Triumphator vom Donnerstag (2:0 gegen Spartak Moskau), sei sein Team wieder gefordert: "Das ist das Tolle am Fußball, dass du gleich wieder gefordert bist und Leistung abrufen musst. Nicht mit 80, sondern mit 100 Prozent." Ein Seitenhieb auf seinen Kollegen Ralf Rangnick, der vor dem Spiel gemeint hatte, Salzburg könne in der Meisterschaft Dinge ausprobieren, während Leipzig stärker gefordert sei.

Quelle: SN